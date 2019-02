Ni No Kuni II : une date pour l'extension Ni No Kuni II : une date pour l'extension

Quelques semaines après le donjon bonus, Ni No Kuni II accueillera le 19 mars le dernier et vrai morceau de son Season Pass : une extension scénarisée qui va revenir sur l'origine de la corruption des différents souverains, tout en faisant un potentiel parallèle avec le premier épisode par le retour du mystérieux personnage à tête de lapin.



Outre son aventure accessible à partir du Chapitre 5, le DLC offrira deux nouvelles spécialisations martiales et une arène de combat pour gratter de nouveaux bonus.