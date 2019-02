Japon : pour les 5 ans de la PS4, Famitsu nous fait le top 50 des meilleures ventes Japon : pour les 5 ans de la PS4, Famitsu nous fait le top 50 des meilleures ventes

Contrairement à l'occident qui a accueilli la PlayStation 4 en novembre 2013, c'est seulement il y a trois jours que le Japon a pu fêter les cinq ans de carrière de la dernière de Sony, n'ayant été lancée chez eux que le 22 février 2014, prouvant d'ailleurs à quel point le marché devenait de plus en plus secondaire aux yeux du constructeur : il faut se rendre compte que l'archipel ne représente que 8,5 % du parc installé de PlayStation 4 dans le monde.



Mais cela n'empêche pas de parler de ce territoire chaque semaine et avant même le compte-rendu de Media Create mercredi, Famitsu a souhaité marquer le coup en nous offrant le top 50 des jeux les plus vendus de la machine avec une prise en compte d'importance : uniquement le domaine physique, et tant pis si le dématérialisé a aujourd'hui une énorme importance (pour Monster Hunter World par exemple, ce serait près de 800.000 ventes sur le PS Store).



Note :

- Pour une raison qui nous échappe, Famitsu a souhaité séparer les diverses éditions, notamment pour GTA V qui serait en fait la cinquième meilleure vente de la machine.

- Oui, Knack est très bien placé. Mais c'est uniquement parce que le jeu était offert avec la machine à son lancement.



Voici donc :



1. Monster Hunter World : 1.963.522

2. Dragon Quest XI : 1.368.698

3. Final Fantasy XV : 1.036.879

4. Kingdom Hearts III : 722.201

5. Call of Duty : Black Ops IV : 499.765

6. MGS V : The Phantom Pain : 442.032

7. NieR Automata : 407.637

8. Knack : 400.888

9. Persona 5 : 399.213

10. Call of Duty WWII : 387.498



11. GTA V (édition budget) : 386.044

12. Call of Duty : Black Ops 3 : 385.147

13. Minecraft : 370.380

14. Yakuza 6 : 367.965

15. Resident Evil 7 : 343.382

16. Dark Souls III : 332.703

17. Dragon Quest Heroes : 329.934

18. Resident Evil 2 : 329.934

19. Spider-Man : 307.501

20. Dragon Quest Heroes II : 280.542



21. Battlefield 1 : 275.924

22. Judgment : 261.012

23. Kingdom Hearts I.5 + II.5 : 260.988

24. J.P. Pro Baseball 2018 : 255.850

25. Rainbow Six Siege : 249.675

26. Earth Defense Force 5 : 244.159

27. Gran Turismo Sport : 231.275

28. Tales of Berseria : 220.719

29. Fallout 4 : 220.008

30. Kingdom Hearts II.8 : 215.842



31. Dragon Quest Builders 2 : 214.026

32. Dragon Quest Builders : 213.581

33. Red Dead Redemption II : 212.556

34. Bloodborne : 211.026

35. Horizon Zero Dawn : 210.666

36. J.P. Pro Baseball 2018 : 208.867

37. Star Wars Battlefront : 205.653

38. Yakuza Kiwami 2 : 202.817

39. GTA V : 196.795

40. Ghost Recon Wildlands : 195.758



41. God Eater 3 : 194.698

42. Ace Combat 7 : 194.685

43. Call of Duty : Infinite Warfare : 191.509

44. Uncharted 4 : 181.820

45. Fist of the North Star : Lost Paradise : 179.315

46. Dynasty Warriors 9 : 176.870

47. Gundam Versus : 175.581

48. Everybody's Golf : 174.759

49. Pro Evolution Soccer 2018 : 171.449

50. The Witcher 3 : Wild Hunt : 169.806