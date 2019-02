Saints Row : The Third date son retour sur Switch Saints Row : The Third date son retour sur Switch

Annoncé furtivement en août dernier, Saints Row : The Third – The Full Package est désormais daté sur Switch et arrivera donc le 10 mai prochain dans une édition dont on ne sait encore rien du contenu, aucun trailer n'ayant été diffusé à ce jour (pas même un visuel), mais on peut penser à une simple édition GOTY avec tous les DLC.



On continuera néanmoins de se demander pour quelles raisons exactement Deep Silver a voulu privilégier le troisième opus vieux de 8 ans alors qu'il en existe un quatrième qui pourrait parfaitement tourner sur Switch (puisque dispo sur PS3 et 360) mais quel que soit le résultat, l'histoire retiendra au moins qu'il s'agit du premier épisode de la franchise à sortir sur un support Nintendo.