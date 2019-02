EDF Iron Rain montre ses nouvelles bestioles EDF Iron Rain montre ses nouvelles bestioles

On l'a déjà dit mais le statut de spin-off de Earth Defense Force : Iron Rain ne semble pas empêcher l'équipe de Yuke's de fournir davantage de nouveautés que D3 Publisher lui-même dans ses épisodes canoniques.



Les visuels de ce début de semaine viennent prolonger cette tendance avec encore de nouveaux ennemis dont des blattes, de nouveaux robots et surtout un Kaiju inédit : le Raznid, qui risque de poser quelques problèmes aux « forces de défense terrestres » du haut de ses 310 mètres.



On apprend également que, outre le coop, un mode Mercenaries sera au programme, permettant à deux équipes de quatre joueurs de collecter un maximum de gemmes au milieu de vagues d'ennemis.



Earth Defense Force : Iron Rain sortira le 11 avril, mondialement, et exclusivement sur PS4.