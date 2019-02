Overkill's The Walking Dead : alors, annulé ou pas ? Overkill's The Walking Dead : alors, annulé ou pas ?

Encore en rumeur hier, l'annulation de Overkill's The Walking Dead n'est peut-être pas signée à en croire 505 Games qui annonce sur son compte Twitter que le développement est toujours en cours et qu'ils balanceront des informations dès que possible.



Sauf que. Le tweet en question indique bien « sur console » sans le pluriel, et reste donc à voir s'il s'agit d'une simple erreur ou si la version PlayStation 4 est bien annulée (c'est en tout cas ce que stipulait Sony par mail) contrairement à celle à venir sur Xbox One.