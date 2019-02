France : le bilan chiffré de 2018 France : le bilan chiffré de 2018

A défaut de livrer des chiffres mensuels et encore moins hebdomadaires, le SELL répond tout de même au rendez-vous du bilan annuel concernant le marché du JV en France, avec une nouvelle croissance de 15 % (alors que 2017 était déjà en hausse de 18%), prouvant la bonne forme du marché actuel où stagne néanmoins les ventes softwares physiques, là où les chiffres dématérialisés continuent de grimper chaque année et dépassent désormais en CA ce qu'on trouve en magasin : hausse de 67 % pour le global numérique (jeux, DLC, micro-transactions, abonnements…).



Coté Hardware :



L'industrie ne lâche pas de détails hormis un global de 2.519.114 consoles de salon vendues en 2018 dans l'hexagone, où l'on rajoutera 269.423 portables (3DS majoritairement, quelques miettes pour la Vita) et 252.568 consoles rétros dont le plus gros vient de la NES Mini et la SNES Mini, Sony ayant fait un beau flop avec sa PlayStation Classic.



Notons que sur ces 2,5 millions, on sait que la Switch choppe à elle-seule 1,1 million comme l'a affirmé Nintendo France dans son bilan.



Le top Software :



1. FIFA 19 : 1.353.358

2. Red Dead Redemption 2 : 1.010.988

3. Call of Duty : Black Ops IV : 564.935

4. Mario Kart 8 Deluxe : 542.392

5. Super Mario Party : 380.305

6. Spider-Man : 345.292

7. Super Smash Bros. Ultimate : 335.615

8. Super Mario Odyssey : 328.746

9. Assassin's Creed Odyssey : 322.770

10. God of War : 301.398



11. FIFA 18 : 299.912

12. Far Cry 5 : 289.198

13. Zelda : Breath of the Wild : 269.450

14. Splatoon 2 : 262.023

15. Dragon Ball FighterZ : 241.907

16. Pokémon Let's Go : 229.857

17. Crash Bandicoot Trilogy : 212.062

18. Donkey Kong Country TF : 180.223

19. GTA V : 173.508

20. 1-2 Switch : 172.565



A noter que :



- Ce top n'inclus ni les ventes dématérialisées, ni les bundles.

- On ne prendra pas la peine de mettre le top par revenus car finalement assez proche vu qu'aujourd'hui, même les jeux Switch sont vendus au même prix que chez la concurrence, et que la seule incidence est l'absence de Monster Hunter World et Battlefield V qui sont bien présents dans le top 20 en terme de valeur, mais devancé sur les ventes par des rares titres vendus moins chers comme Crash Trilogy et 1-2 Switch.

- Nintendo s'affiche comme le plus gros éditeur en France.

- Call of Duty : Black Ops 4 fait deux fois moins bien que WWII (mais avec des ventes dématérialisées en hausse selon Activision).

- Far Cry 5 fait mieux que Ghost Recon Wildlands (+60.000), mais Assassin's Creed Odyssey fait moins que Origins (-130.000).