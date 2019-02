Xbox Game Pass : 5 jeux de plus en février Xbox Game Pass : 5 jeux de plus en février

Comme chaque mois depuis quelques temps, les arrivées de titres sur le Xbox Game Pass se font maintenant sur la longueur et non plus en un seul jet. Et c'est ainsi que outre les cinq premiers lancés plus tôt en février, en voici quatre autres accompagnés d'une date pour Batman : Return to Arkham.



Déjà disponible :

- Shadow of the Tomb Raider

- The Walking Dead : Saison 1

- Pumped BMX Pro

- Crackdown 3

- de Blob Remastered



21 février :

- Batman : Return to Arkham

- Headlander

- Epic Mickey 2



28 février :

- The Walking Dead : Saison 2

- Alien Isolation