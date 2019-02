Fighting Ex Layer revoit sa proposition Fighting Ex Layer revoit sa proposition

N'ayant jamais réussi à percer malgré ses qualités, Fighting Ex Layer va tenter de rameuter de nouveaux intéressés en réajustant son offre. Car souvenez-vous, au lancement de la version PS4, Arika avait fait le drôle de pari des deux éditions dont une Light (39,99€) tandis que la standard réclamait 59,99€, la différence se situant dans le nombre de decks qui constituait l'une des bases du système de combat.



Après avoir modifié son approche pour la version PC, il en est désormais de même sur PS4 avec la disparition de la version Light et la possibilité de récupérer la standard pour seulement 34,99€. Beaucoup plus acceptable. Ceux qui ont déjà craqué pour la première peuvent récupérer les decks manquant pour seulement 0,99€.



Une modification accompagnée de la MAJ 1.1.4 qui fait toujours dans les ajustements et le rééquilibrage, en plus d'ajouter quelques coloris et des musiques, et donc de quoi aborder un peu plus sereinement l'arrivée des prochains personnages : Sharon (en mars) puis Area et Terry Bogard d'ici mai. Notons qu'un de ces derniers sera payant, sans savoir encore lequel.