La PS Vita vit ses dernières semaines La PS Vita vit ses dernières semaines

Déjà de l'histoire ancienne en occident, la PS Vita était malgré ses faibles performances encore en production du coté du Japon, mais cela prendra « prochainement » fin selon le constructeur qui avait déjà signalé que 2019 serait le clap de fin pour la nomade qui n'a jamais connu le succès escompté, et qui du coup n'atteindra même pas ses 6 millions sur ce territoire.



L'information a cette fois été délivrée par communiqué aux revendeurs comme au public, signifiant que la mise à l'arrêt est désormais une affaire de semaines : lors d'une déclaration équivalente pour la PS3, la mise à mort n'a pris que deux mois.



On rappelle justement que le mois de mars verra arriver les derniers jeux PS Plus de la machine (même chose pour la PS3 d'ailleurs), tandis que avril signera la fin définitive de production de cartouches.