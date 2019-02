Japon : Famitsu nous refait le bilan 2018, mais avec les données du dématérialisé Japon : Famitsu nous refait le bilan 2018, mais avec les données du dématérialisé

Nous en sommes déjà à la mi-février et Famitsu souhaitait nous refaire un bilan 2018 du territoire japonais pour une bonne raison : les mecs ont pu accéder aux données dématérialisées qui aujourd'hui prennent de plus en plus de valeur, permettant notamment de constater que Monster Hunter World remporte la médaille face à Super Smash Bros. Ultimate, et que Microsoft a placé un jeu dans le top 10, mais pas n'importe lequel.



Note : les chiffres sont uniquement ceux de 2018, donc ne prennent pas en compte le total pour ceux qui ont débuté leur carrière l'année précédente.



1. Monster Hunter World

- Total : 2.859.784

- Dont 873.898 ventes dématérialisées



2. Super Smash Bros. Ultimate

- Total : 2.669.884

- Dont 309.229 ventes dématérialisées



3. Pokémon Let's Go

- Total : 1.361.622

- Dont 107.945 ventes dématérialisées



4. Splatoon 2

- Total : 1.190.954

- Dont 68.630 ventes dématérialisées



5. Mario Kart 8 Deluxe

- Total : 1.002.692

- Dont 76.139 ventes dématérialisées



6. Super Mario Party

- Total : 764.853

- Dont 62.739 ventes dématérialisées



7. Kirby Star Allies

- Total : 720.919

- Dont 56.104 ventes dématérialisées



8. Minecraft : Switch Edition

- Total : 691.317

- Dont 166.272 ventes dématérialisées



9. Call of Duty : Black Ops IV

- Total : 624.969

- Dont 145.458 ventes dématérialisées



10. Super Mario Odyssey

- Total : 597.946

- Dont 22.020 ventes dématérialisées