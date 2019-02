[Rumeur] Nintendo aurait l'intention de ressusciter un projet officiellement annulé [Rumeur] Nintendo aurait l'intention de ressusciter un projet officiellement annulé

Le rédacteur en chef de Game Informer sait des choses, mais il ne dit pas tout, ou se contente parfois de sous-entendus. Imran Khan avait en effet déjà teasé en fin d'année dernière un nouveau Zelda pour 2019, chose confirmée il y a quelques jours avec le remake de Link's Awakening, et réitère aujourd'hui en annonçant que Nintendo aurait l'intention de faire revivre un jeu « mort et enterré » car « officiellement annulé ».



Alors déjà, ça ne peut pas être Pikmin 4 vu que, quel que soit la forme actuelle du projet, il n'a jamais été annulé par Nintendo. Certains fantasment sur tout et n'importe quoi, de Scalebound à Mega Man Legends 3, tandis que d'autres rappellent le vieux Project Hammer, jeu d'action prévu à l'origine sur Wii.



Plus qu'à attendre une officialisation, si du moins les sources sont bonnes.