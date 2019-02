L'Aventure Layton Switch : la localisation en vue L'Aventure Layton Switch : la localisation en vue

On s'attendait à le voir annoncer pour le Nintendo Direct mais faute de mieux, on se contentera juste de la haute possibilité de voir prochainement une confirmation de la localisation européenne de L'Aventure Layton sur Switch, déjà disponible au Japon et qui vient tout juste de passer par l'organisme de classification allemand.



Plus qu'à patienter, tout en se demandant quand Level-5 sera décidé à également ramener en occident The Snack World, également enregistré il y a peu (cette fois dans l'organisme de classification coréen).