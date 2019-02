Tales of Vesperia DE tape le demi-million

Simple remaster,offre tout de même du bonheur au porte-monnaie de Bandai Namco puisque le titre a franchi le cap des 500.000 unités écoulées à travers le monde, toujours sur le principe du mixe entre « exemplaires physiques distribués » et « ventes dématérialisées ».Au détail, les seuls chiffres connus étant ceux du Japon (moins de 100.000, hors démat), c'est donc en occident que le jeu fait le plus gros de son affaire.On rappelle que selon le réalisateur Yusuke Tomizawa, l'avenir de la série se dessine doucement avec la volonté de lui donner une « plus grande ampleur », et toujours l'objectif de sorties multi-supports (là où Hideo Baba souhaitait un temps se contenter des consoles Sony).