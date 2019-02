Un rachat de plus pour THQ Nordic : Warhorse Studios et son Kingdom Come : Deliverance Un rachat de plus pour THQ Nordic : Warhorse Studios et son Kingdom Come : Deliverance

La stratégie THQ Nordic comment doucement à porter ses fruits, preuve en est des résultats 2018 qui indiquent un CA de 395 millions d'euros pour 38,5 millions d'euros de bénéfices, soit plus du double qu'en 2017. Darksiders III est d'ailleurs considéré comme « rentable » et l'éditeur en prévoit même quelques DLC cette année.



Mais l'annonce du jour, c'est un rachat supplémentaire et pas des moindres d'ailleurs puisque le groupe a récupéré la perle montante Warhorse Studios et son Kingdom Come : Deliverance, l'un des petits succès de l'année dernière avec plus de 2 millions de ventes. Warhorse qui du coup déclare aussitôt que son nouveau projet débutera dans quelques mois, donc autant dire qu'on n'en verra pas la couleur avant un moment.