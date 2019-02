Starbreeze se débarasse de System Shock 3 Starbreeze se débarasse de System Shock 3

Bientôt considéré comme une arlésienne vu que l'annonce remonte à il y a quatre ans, sans que l'on ait rien vu du projet, System Shock 3 vient de prendre du plomb dans l'aile : le groupe Starbreeze se désolidarise du projet, revendant tous les droits au partenaire OtherSide Entertainment qui devra trouver une solution pour finir le chantier.



Cela ne signifie rien concernant le jeu lui-même puisque la volonté première de Starbreeze était de renflouer ses caisses après l'énorme échec commercial d'Overkill's The Walking Dead, les laissant désormais s'occuper de l'édition de quelques titres comme le futur Psychonauts 2, tout en consacrant ses effectifs au potentiel messie coté ventes : PayDay 3.



Pour System Shock 3, on ignore toujours quand le jeu sera présenté et on peut dire que Warren Spector n'a vraiment pas de bol depuis quelques années après le flop de Epic Mickey 2 et la catastrophe Underworld Ascendant (37 % sur Metacritic).