Samurai Warriors 5 en chantier, mais patience

C'est actuellement les 15 ans de la série Samurai Warriors et Koei Tecmo ne peut offrir aux fans qu'une simple version DX du quatrième épisode, attendue pour le 14 mars sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et peut-être un jour prochain chez nous.



Mais Samurai Warriors 4, ça date quand même de 2014 et le public se demande quand aura t-on des nouvelles de la suite vu que les deux autres piliers d'Omega Force (Dynasty Warriors et Warriors Orochi) ont déjà eu droit à de nouvelles itérations entre temps.



Hisashi Koinuma, producteur de la franchise, tient à rassurer : Samurai Warriors 5 est bien en développement, mais dans un état encore trop peu avancé pour espérer une sortie proche. L'homme précise d'ailleurs que l'annonce officielle ne pourra tomber qu'en 2019, voir même 2020. Patience donc.