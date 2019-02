Anthem : les objectifs d'EA d'ici fin mars

Dans le cadre de ses résultats fiscaux et outre les jeux de la prochaine année fiscale évoquée dans une précédente news, Electronic Arts souhaite surtout terminer l'actuelle en beauté, comptant sur une belle performance pour(qui rencontre actuellement un joli succès) mais aussi bien entenduqui doit arriver ce 22 février, et une semaine avant pour les abonnés EA/Origin Access.Et l'éditeur voir les choses en grand puisque compte en vendre 5 à 6 millions d'unités d'ici fin mars, soit bien mieux que la dramatique performance de: 3 millions souhaités en un mois, pour finalement à peine dépasser les 2 millions en un an.