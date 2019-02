Jump Force : Jotaro Kujo & Dio illustrés Jump Force : Jotaro Kujo & Dio illustrés

Après l'officialisation dans le Weekly Jump, c'est cette fois Bandai Namco qui nous montre en images officielles à quoi ressembleront les représentants de Jojo's Bizarre Adventure (Jotaro Kujo et Dio donc) dans le futur Jump Force.



Fourni avec 40 personnages, et neuf autres encore inconnus à venir via le Season Pass, ce nouveau cross-over sortira le 15 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.