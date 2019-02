Sony : plus de 94 millions de PS4 distribuées + une nouvelle année record Sony : plus de 94 millions de PS4 distribuées + une nouvelle année record

Après Microsoft et Nintendo, c'est au tour de Sony de parler de ses résultats fiscaux qui sont toujours aussi prodigieux grâce à la branche jeux vidéo qui est toujours le poumon économique de la marque : d'avril à décembre 2018, l'entreprise a enregistré 1,98 milliards d'euros de bénéfice opérationnel, un nouveau record qui broie en deux le précédent de 2017 (1,26 milliards).



La PlayStation 4 a d'ailleurs gardé la médaillé de la console la plus distribuée de 2018 et il devrait en être de même pour l'année fiscale si le résultat est à la hauteur des objectif : Sony souhaite toujours 17,5 millions de consoles distribuées du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (contre 17 millions de Switch, depuis que Nintendo a revu ses ambitions à la baisse).



Au 31 décembre 2018, la console tournait donc à 94,2 millions d'unités distribuées depuis son lancement, une performance plus ou moins équivalente à ce faisait la Wii et la PS2, avec la chance d'atteindre de plus belles hauteurs pour ses deux dernières années de carrière « officielle » (et la possibilité de continuer à toucher encore du monde par la suite, comme souvent avec les supports Sony).



Comme chez les deux autres constructeurs, le parc grandissant (même si le rythme ralenti pour Sony comme Microsoft, forcément) permet surtout aux revenus softwares de progresser pour attendre une nouvelle année record, en comptant bien entendu tout ce qui tient au dématérialisé, dont la vente des jeux, les micro-transactions et les divers abonnements (le PS Plus est en hausse de 15 %, pour 36,3 millions d'abonnés).



Un coup d'oeil au graphique ci-dessous (signé par l'analyste Daniel Ahmad) vous montrera plus exactement la progression de ce secteur, et le fait que Nintendo a encore bien à faire pour arriver au même point même si comme chez la concurrence, l'explosion de Fortnite et l'arrivée d'un abonnement online commence doucement à faire progresser les choses.