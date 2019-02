[Rumeur] Nintendo prépare une nouvelle Switch ''plus petite'' et ''moins chère'' [Rumeur] Nintendo prépare une nouvelle Switch ''plus petite'' et ''moins chère''

En marge du rapport fiscal de Nintendo, le groupe économique japonais Nikkei déclare selon ses sources que la firme devrait lancement son nouveau modèle de Switch dans le courant de l'année, censée être selon eux « plus petit » et surtout « moins cher ». On ne sait malheureusement pas encore si cette nouvelle version fera le pari du 100 % nomade (donc sans joycons détachables), ce qui serait certes en inadéquation avec le terme « Switch » (en plus d'être non-compatibles avec certains jeux) mais toujours une belle occasion de baisser drastiquement le prix, chose réclamée depuis longtemps par les actionnaires.



Les mêmes sources mentionnent en outre l'arrivée cette année d'une toute nouvelle feature pour amener davantage de personnes à s'abonner au service Nintendo Switch Online, là encore sans que l'on en sache davantage pour le moment.