Jump Force : Jotaro Kujo et Dio confirmés Jump Force : Jotaro Kujo et Dio confirmés

Ce ne sera donc pas 39 personnages qui seront jouables au lancement de Jump Force mais finalement un tout rond 40, le dernier Weekly Jump montrant que outre Jotaro Kujo (de Jojo's Bizarre Adventure), Dio de la même franchise sera également au programme.



En voici quelques visuels sous forme de scans en attendant une diffusion officielle de la part de Bandai Namco, avec les visuels qui vont avec.



La sortie reste elle attendu pour ce 15 février.



Les 40 personnages du casting :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Trunks (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Boruto (Naruto)

- Gaara (Naruto)

- Kakashi (Naruto)

- Kaguya (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Boa Hancock (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Renji (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)

- Asta (Black Clover)

- Izuku Midoriya (My Hero Academia)

- Jotaro Kujo (Jojo's Bizarre Adventure)

- Dio (Jojo's Bizarre Adventure)

- Dai (Dragon Quest)