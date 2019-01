Belgique : EA jette l'éponge et retire les micro-paiements de FIFA 19 Belgique : EA jette l'éponge et retire les micro-paiements de FIFA 19

Les tentatives de discussion avec les autorités belges n'y ont rien fait : visé par son système de lootboxes désormais très controversé en Belgique, et menacé de voir ses jeux interdits à la vente, Electronic Arts n'a pas eu d'autres choix que de se plier aux exigences et annonce que dès le 31 janvier, les « FIFA Points » seront retirés de tous les magasins locaux, et même chose concernant le PS Store. Les joueurs belges pourront bien entendu continuer à jouer au mode Ultimate Team des divers épisodes (dont FIFA 19, dernier en date) mais désormais sans micro-transactions.



Dans son communiqué, l'éditeur déclare ne pas vouloir en rester là et souhaite regarder de plus près ces nouvelles lois qui pour l'heure, ne pèseront pas vraiment sur le CA, sauf si de plus en plus de pays s'amusent un jour à vouloir contrer cette pratique qui de toute façon commence à disparaître (remplacée par les Battle Pass, dont les récompenses ne sont plus aléatoires).