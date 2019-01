One Piece WS : les dernières infos illustrées One Piece WS : les dernières infos illustrées

Bandai Namco propose une petite poignée de visuels pour One Piece : World Seeker afin d'illustrer les dernières informations en date du magazine Famitsu, à savoir la présence d'îles célestes, une fonction de chasse aux trésors avec des cartes à récupérer au préalable, la présence confirmée de Trafalgar D.Law, et enfin le système de Karma.



Pour ce dernier cas, plus vous vous adonnerez à des missions (parfois secondaires), plus vous augmenterez la jauge des personnages affiliés, alliés comme ennemis. Une fois pleine, cela débloquera de nouvelles cinématiques et missions.



Sortie prévue le 15 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.