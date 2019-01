UK : très bon départ pour Resident Evil 2 UK : très bon départ pour Resident Evil 2

L'institut Chart-Track nous fait son rapport hebdomadaire où la principale chose à retenir est le lancement de Resident Evil 2 qui fait 18 % de moins en sa période de sortie que Resident Evil 7, ce qui n'est pas inhabituel : un épisode inédit a « généralement » plus de chances de faire mieux qu'une refonte, même avec un statut de vrai remake (sans parler de l'argument VR il y a deux ans).



UPDATE : Nuance tout de même !

- Resident Evil 2 n'a pas à rougir du score du précédent : il est sorti un vendredi (donc seulement 2 jours de ventes comptabilisées) alors que Resident Evil 7 fut lancé un mardi (5 jours).



(En édition physique, donc hors PC, 74 % des ventes sont pour la version PlayStation 4)



Pas grand-chose d'autres à signaler, si ce n'est le retour de plusieurs jeux PSVR dans le top 50 dû à diverses promotions.



1. Resident Evil 2 (N)

2. Red Dead Redemption 2 (+1)

3. Call of Duty : Black Ops 4 (+1)

4. New Super Mario Bros. U Deluxe (-3)

5 FIFA 19 (=)

6. Ace Combat 7 (-4)

7. Super Smash Bros Ultimate (-1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

9. GTA V (-1)

10. Crash Bandicoot Trilogy (-1)