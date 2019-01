Dead or Alive 6 : Raidou fait son entrée Dead or Alive 6 : Raidou fait son entrée

Le temps d'une rapide MAJ de son site officiel, Koei Tecmo nous apprend que Dead or Alive 6 intégrera Raidou à son casting, méchant connu des fans de la série depuis le premier épisode et qui, à l'instar du cinquième (et de Dimensions sur 3DS) fera partie des personnages jouables.



Les quelques visuels montrent également le stage « Chinese Festival », et on rappelle que la sortie (légèrement reportée il y a peu) tombera le 1er mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.