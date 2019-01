Si Demon's Souls Remastered (ou remake) il y a, ce sera sans son créateur Si Demon's Souls Remastered (ou remake) il y a, ce sera sans son créateur

Dans une époque où l'on ne manque pas de remasters au point de frôler parfois la surdose, il est assez ironique de constater que bien des joueurs gardent en tête quelques espoirs de retour, soit pour rattraper le retard, soit par pure nostalgie. C'est évidemment le cas pour Demon's Souls, le titre qui a propulsé From Software à un nouveau palier sur la scène internationale avec un succès par le bouche-à-oreille tellement inattendu qu'il est intéressant de se rendre compte aujourd'hui à quel point les branches occidentales de Sony se contrefoutait de ce jeu : c'est Atlus qui a dû l'éditer aux USA, tandis que Bandai Namco a pris la main du projet pour l'emmener en Europe.



A deux semaines de son anniversaire (10 ans déjà), le titre reste encore dans les esprits des fans et alors que son créateur Hidetaka Miyazaki fait sa tournée de promotion pour le futur Sekiro : Shadows Die Twice, l'homme fut interrogé par Game Informer sur un éventuel retour proche ou lointain.



Mais déjà fort occupé par les travaux en cours, Miyazaki se montre peu intéressé, non par par désamour (c'est même l'inverse), juste qu'il fait partie de ces personnes qui ne veulent pas revenir en arrière :



« C'est un peu comme si vous relisiez quelque chose que vous avez écrit en étant plus jeune. Vous vous dites ‘Mon dieu, mais à quoi je pensais ?' Ce n'est pas que je suis particulièrement embarrassé, juste que je n'aime pas revoir mes anciens travaux. »



Pour autant et l'homme l'affirme clairement aujourd'hui : il ne verrait aucun problème à ce qu'un autre studio s'en charge. Bon déjà parce qu'il n'aurait pas le choix vu que le jeu appartient à Sony, mais surtout parce que « S'il s'agit d'un studio qui aime vraiment le jeu et qui y met vraiment son coeur et son âme pour le refaire, alors c'est quelque chose qui me ferait plaisir. […] Je sais qu'il y a de nombreux fans qui aiment Demon's Souls, donc si cela peut-être fait, je serais d'accord. »



On peut dire que la balle est aujourd'hui dans le camp de Sony qui, en partenariat avec un tiers (Bluepoint ?) a une bonne occasion de faire plaisir à son public. Surtout qu'aucun Bloodborne 2 ne semble à l'ordre du jour selon ce même Miyazaki.