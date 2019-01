CI Games veut se refaire avec les indés

Tout comme THQ Nordic et Focus Home, CI Games fait partie des rares derniers représentants du marché à se consacrer encore au secteur du AA, avec donc des titres qui ne croulent pas sous le budget mais où l'on peut de temps à autre obtenir une petite perle inattendue.Mais en pleine crise après l'échec de(dont le prochain épisode reviendra à la formule des deux premiers) et unqui n'arrive toujours pas à trouver le chemin de l'actualité, l'éditeur fait donc le pari de la roue de secours en lançant un nouveau label consacré aux jeux indépendants, gérés par huit personnes seulement en occident.Quatre premiers projets partenaires sont d'ores et déjà annoncé avec donc :, qui se reposera sur la tendance des jeux « exigeants »., un jeu d'action/aventure assez sympa sur le plan esthétique., un Point & Click au background nordique, développé par deux anciens de Guerilla Cambridge., un RPG au tour par tour dans le genre principal sera l'un des plus coutumiers de l'ère des indépendants : le rogue-like.Si tous ne montrent pas encore du gameplay pour le moment,etsont d'ores et déjà prévus pour cette année, tandis que les deux autres attendront 2020. Dans tous les cas, pas de supports annoncés pour le moment.