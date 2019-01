Dark Souls Trilogy : le collector à 500€

Non sans un temps de retard par rapport au Japon et aux USA, la version européenne dedoit nous parvenir le 1er mars prochain, ce qui sera toujours l'occasion pour les gros retardataires de connaître la série qui a propulsé From Software, tandis que les plus gros fans se tourneront trois mois plus tard vers le gros collector qui vient d'être annoncé.499,99€ l'objet, qui pourra potentiellement être revendu un bras vu la rareté (seulement 2000 exemplaires en Europe) et qui intégrera donc la trilogie, une statuette de qualité peinte à la main (27,5cm), l'OST sur 6 CD et un méga-book de 460 pages qui servira également d'encyclopédie (mais uniquement en anglais). Notons d'ailleurs que pour les plus économes mais néanmoins intéressés, le livre sera vendu à part si vous le souhaitez (Future Press)., en notant que les livraisons seront effectuées à partir du 31 mai.