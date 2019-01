[Rumeur] Ace Attorney Trilogy finalement traduit [Rumeur] Ace Attorney Trilogy finalement traduit

Nous étions bien mauvaise langue en pensant que la nouvelle trilogie Ace Attorney ne serait pas traduite, vu que c'est un peu le cas dans la franchise depuis une dizaine d'années.



Mais le Microsoft Store (encore lui, décidément) vient de leaker sur la fiche du jeu qu'il y aurait bien des sous-titres français cette fois, avec néanmoins une petite bémol de taille : cette traduction n'arriverait que via une MAJ « après » le lancement. Notons que cela est également valable pour la version japonaise, au cas où vous souhaiteriez passer par l'importe dès le 21 février prochain (avec une version boîte en prime).



L'Europe devra elle patienter jusqu'au printemps, avec on rappelle une sortie sur tous les supports du moment : PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.