Japon : les meilleures ventes de 2018

Plusieurs territoires ont déjà effectués leur bilan de l'année 2018 et c'est au tour de Famitsu de faire de même pour ce qui concerne le territoire japonais avec deux consoles qui se partagent le repas, et un éditeur qui ressort vainqueur de la tête et des épaules : Nintendo a écoulé l'année dernière 9,918 millions de jeux (uniquement en physique), loin devant le deuxième classé, à savoir Capcom et ses 2,5 millions (dont une majorité de Monster Hunter World).