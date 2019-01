Sea of Thieves va réduire son poids Sea of Thieves va réduire son poids

Dans un monde où les jeux prennent de plus en plus de place sur les disques dur, Rare va offrir à Sea of Thieves quelque chose dont on n'entend pas assez parler aujourd'hui : l'optimisation.



En effet, un mois avant son premier anniversaire (le 6 février) sera lancé un patch pas comme les autres qui consistera à réduire drastiquement le poids du jeu, sous réserve de réinstaller le jeu de zéro :



Sur Xbox One : le jeu passera de 35Go à 10Go

Sur Xbox One X : de 47Go à 25Go

Sur PC : de 47Go à 27Go



Outre le gain de place, ce travail d'optimisation aura un autre but : permettre de lancer des MAJ plus régulières mais de taille moindre. En attendant du nouveau contenu, l'update se chargera également de rééquilibrer deux-trois points (la suppression des double-armes notamment).