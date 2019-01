Team Sonic Racing : la dernière équipe dévoilée Team Sonic Racing : la dernière équipe dévoilée

Sans grande surprise, la dernière équipe de Team Sonic Racing sera bien celle consacrée aux méchants importants de la série, à savoir Eggman, Metal Sonic et Zavoc :



Team Sonic : Sonic, Tails, Knuckles

Team Dark : Shadow, Rouge, Omega

Team Rose : Amy, Big, 4 Chao

Team Vector : Vector, Silver, Blaze

Team Eggman : Eggman, Metal Sonic, Zavok



On rappelle que contrairement à ce qui était annoncé au départ, ces équipes auront surtout un but de complémentarité dans leurs capacités, mais qu'il ne sera obligatoire de les valider comme telle : rien ne vous empêche de prendre trois Sonic si vous le souhaitez. Qui plus est, le studio a entre temps confirmé que des courses en chacun pour soi seront bien au programme.



Team Sonic Racing sortira le 21 mai sur PC, PS4, One et Switch.