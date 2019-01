Petites brèves de l'actu : 16-01-2019

Petits patchs, rendez-vous à prendre, informations à grignoter en attendant du lourd… Retrouvez dans ce type d'articles et à rythme régulier l'essentiel de l'actualité « en bref » prises sur ces derniers jours :- Probablement usé par l'enchaînement de jeux Call of, cinq membres d'ont fait leur valise pour aujourd'hui fonder le studio indépendant. Et histoire d'approuver un véritablement changement d'orientation, ce n'est pas vers le FPS que va se tourner cette petite équipe mais un tactical-RPG, directement adapté d'un jeu de plateau créé par le fondateur du studio (et dont on ne sait rien pour le moment).- Afin de préparer dignement la sortie de la version boîte desur Switch (non datée mais c'est visiblement pour bientôt), InXile a lâché un patch 1.0.1 qui améliore les performances et corrige les divers soucis de crash. Toujours ça de pris pour améliorer l'expérience.- Alors que Epic Games fait actuellement l'objet d'une poursuite (opportuniste ou pas) par quelques personnalités qui se plaignent que leurs danses/meme se retrouvent danssans leur approbation, Playground Games évite de prendre des risques et vient de retirer deux danses du même style dans. On ne sait jamais.