[Rumeur] Selon Kotaku, le projet Star Wars d'EA Vancouver est annulé [Rumeur] Selon Kotaku, le projet Star Wars d'EA Vancouver est annulé

Chez Disney, ça doit continuer de tirer une tronche de trois mètres devant le contrat avec Electronic Arts pour la licence Star Wars : on apprend aujourd'hui via Kotaku (et ses sources) que l'adaptation de EA Vancouver a été annulée en plein chantier.



Pour rappel, il s'agissait d'un jeu d'action en monde ouvert (solo ou multi, c'était la grande question) qui d'ailleurs devait de réutiliser des assets forcément inexploités du bébé de Visceral Games, chapeauté à l'époque par Amy Hennig.



Finalement, de tout ce foutoir, un seul nouveau projet Star Wars semble pour le moment concret dans les bureaux d'EA : Jedi : Fallen Order, développé par Respawn et qui sauf mauvaise surprise arrivera en fin d'année, histoire de s'appuyer sur la sortie ciné de Star Wars IX.