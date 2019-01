Teasé dans Watch Dogs 2, le projet Pioneer est apparemment annulé

Vous vous souvenez de? Nop ? Il est en effet difficile d'avoir en mémoire un jeu qui n'a en fait jamais vraiment été annoncé. Officiellement du moins. Pour rappel, dans, une mission très « méta » nous proposait d'infiltrer une boîte de jeux vidéo pour voler le trailer d'un titre secret afin de le diffuser avant l'heure sur les réseaux (tout le monde aura capté la petite référence).Très rapidement, les sources de Kotaku font preuve d'éloquence en déclarant qu'il ne s'agit pas d'une simple vanne mais bien d'un projet officiel, sauf qu'entre la mise en place du teasing et la sortie de, le développement fut touché par divers problèmes : on ne parlait donc plus d'une éventuelle annonce pour 2017 mais pour plus tard, le chantier ayant été rebooté.Et nous voilà en 2019, où nous n'avons toujours aucune nouvelle du projet et pour cause : Alex Hutchinson (qui a déjà bossé aux cotés d'Ubisoft) vient de faire savoir queavait été annulé sur le chemin.On imagine, comme c'est une habitude dans ce genre de situation, que tout ne s'est pas retrouvé à la poubelle et probable que certains assets ou idées ont été déplacés dansou le futur