The Walking Dead S04 : une version boîte en vue

La date du 26 mars pour le lancement du dernier épisode dene semble pas être une erreur : c'est maintenant au tour de différents revendeurs de lister l'arrivée d'une version boîte dans les mêmes eaux qui regroupera forcément les quatre morceaux de cet arc ultime.Une boîte qui arriverait donc le 29 mars, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One pour le moment, au prix de 29,99€. On ignore encore si tout le contenu sera sur la galette ou s'il faudra télécharger certains épisodes à part mais vu le timing, il y a des chances que ce soit le premier cas.