De nouvelles images pour World War Z

Pas de nouveau trailer mais plutôt une petite fournée d'images supplémentaires pour World War Z, l'adaptation tardive du blockbuster ciné qui permettra à Saber Interactive de nous proposer une expérience coop à quatre joueurs pour affronter de gigantesques vagues de zombies à New York, Moscou, Jérusalem et autres villes encore non annoncées.



La sortie est attendue pour cette année, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.