[Correction] Charts UK : NSMBU Deluxe plus fort que prévu, et Tales of Vesperia finalement présent [Correction] Charts UK : NSMBU Deluxe plus fort que prévu, et Tales of Vesperia finalement présent

Petit mea culpa de l'institut Chart-Track qui déclare que le compte-rendu UK pour la semaine dernière fut légèrement faussé et pour cause : il manquait une bonne partie des données de plusieurs revendeurs.



Du coup, New Super Mario Bros. Deluxe ne se contente pas d'un lancement plus important que l'original à hauteur de 24 % : cette édition Switch fait carrément 56 % de plus que la version Wii U (au lancement de la console on rappelle).



Et bonne nouvelle, après modification, Tales of Vesperia : Definitive Edition apparaît bien dans le classement, à la neuvième place, avec d'ailleurs la Switch en tête de classement (pour les ventes physiques) : 49 % des exemplaires de ce remaster sont pour la console Nintendo, 43 % pour la PS4, tandis que la One se contente d'un pauvre 8 %.



1. New Super Mario Bros. U Deluxe (N)

2. FIFA 19 (-1)

3. Red Dead Redemption 2 (-1)

4. Call of Duty : Black Ops IV (-1)

5. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

7. Battlefield V (-2)

8. GTA V (Retour)

9. Tales of Vesperia : Definitive Edition (N)

10. Forza Horizon 4 (-4)