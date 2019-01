Left Alive : quelques infos (online & NG+) Left Alive : quelques infos (online & NG+)

En marge des visuels lâchées hier, Square Enix apporte quelques informations annexes pour Left Alive qu'on attend toujours pour le 5 mars prochain sur PC et PlayStation 4 (et une semaine avant au Japon).



En ressort donc que :



Coté online



Il y aura bien une feature online mais pas de PVP ni de coop. Sous un principe asynchrone, votre map révélera les endroits où beaucoup de joueurs ont trépassé, signifiant un probable danger que vous pouvez esquiver ou vous préparer à affronter : outre la récompense probable, on pourra également récupérer des objets sur les « cadavres de guerre ».



New Game +



Même s'il y a possibilité de refaire les missions principales quand vous le souhaitez, il existera un New Game + pour recommencer sa partie du début, où vous pourrez répartir des « points » dans plusieurs catégories qui vous aideront dans ce deuxième rush. Vous pourrez d'ailleurs très bien terminer la partie une seconde fois et vous lancer dans une troisième en rajoutant de nouveaux points. Une astuce qui vous permettra de réussir plus facilement certaines quêtes annexes.



Base de données



Le titre proposera une base de données qui réunira tous les détails sur l'histoire, le background et les personnages, incluant les civils sauvés. Une mine d'informations pour les fans : on y trouvera quelques clins d'oeil appuyés aux épisodes de la saga Front Mission.