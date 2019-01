Resident Evil 2 : des visuels de Hunk et Tofu Resident Evil 2 : des visuels de Hunk et Tofu

Ce n'est pas un énorme spoil puisque tous ceux qui ont fait l'original sont au courant, et que ceux qui vont découvrir doivent savoir qu'il ne s'agit que d'un bonus en dehors de la campagne principale : Hunk et Tofu signeront leur retour dans le remake de Resident Evil 2 et Capcom en distribue justement quelques visuels.



Pour rappel, Hunk (dit « Le Quatrième Survivant ») aura toujours sa propre mission pour ramener à bon port un échantillon du G-Virus. Tofu, c'est la même chose, mais avec un tofu qui bouge (et uniquement un couteau comme arme).



Encore 11 jours à patienter jusqu'au lancement.