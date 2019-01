Charts UK : New Super Mario Bros U Deluxe démarre déjà mieux que l'original Charts UK : New Super Mario Bros U Deluxe démarre déjà mieux que l'original

Les choses semblent déjà bien partie pour New Super Mario Bros. U Deluxe qui fait ses débuts au sommet du classement UK, avec un meilleur démarrage que la version d'origine à hauteur de 24,8 % (sans le dématérialisé) même s'il faut bien prendre en compte qu'il s'agissait d'un simple jeu de lancement à l'époque.



Pas trop de changements hormis cette entrée puisque Tales of Vesperia : Definitive Edition brille par son absence (mais ce marché est tout sauf très porteur pour le J-RPG) mais les prochains rapports devraient apporter du neuf avec dans l'ordre Ace Combat 7, Resident Evil 2 et Kingdom Hearts III.



(Note :

La prise en compte du dématérialisé devrait intervenir incessamment sous peu.)



1. New Super Mario Bros. U Deluxe (N)

2. FIFA 19 (-1)

3. Red Dead Redemption 2 (-1)

4. Call of Duty : Black Ops IV (-1)

5. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

7. Battlefield V (-2)

8. GTA V (Retour)

9. Crash Bandicoot Trilogy (-1)

10. Forza Horizon 4 (-4)