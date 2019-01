Activision et Bungie, c'est terminé ! Activision et Bungie, c'est terminé !

On n'avait pas eu une telle annonce surprise depuis la fermeture de Telltale il y a quelques mois : Activision Blizzard et le studio Bungie annoncent officiellement leur divorce !



Kotaku rapporte que cette séparation fait suite à des années de tension entre les deux sociétés, qui ont apparemment démarré avant même le lancement du premier Destiny.



Il faut croire que Activision doit également être insatisfait des performances de la franchise depuis son deuxième épisode, et c'est donc par l'évidence qu'on apprend que la série est désormais entre les mains exclusives de Bungie qui tentera de poursuivre l'aventure avec probablement un autre éditeur.



UPDATE

Activision tient tout de même à noter que Destiny 2 continuera d'être supporté par le service Battle.net sur PC. On imagine que le changement n'aura lieu qu'avec un troisième épisode.