Bandai Namco : un gros live spécial Dragon Ball la semaine prochaine Bandai Namco : un gros live spécial Dragon Ball la semaine prochaine

La filiale américain de Bandai Namco va tenir un live « Dragon Ball Games Super Showcase » dans la nuit du 14 au 15 janvier, avec on nous le promet de « grosses annonces », de « grosses news » et de « grosses interviews » des producteurs de Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2.



Peut-être qu'il y aura là l'occasion de dévoiler un deuxième pass pour le premier cité, et pourquoi pas une officialisation pour l'occident de Super Dragon Ball Heroes : World Mission sur Switch (récemment validé par l'organisme de classification australien).



Dans tous les cas, le RDV est donc pris.