Charts Japon : dernier rapport de 2018

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 24 au 30 décembre 2018, dont les chiffres ont été exceptionnellement fournis par Famitsu.Coté Software :- Baisse générale, comme de coutume à cette période de l'année (les gens n'ont pas attendu le 24 décembre pour faire leurs achats de noël).est le troisième jeu Switch a passer le cap des 2 millions de ventes.sera le quatrième sous peu.- Peut-être que ça va finir un jour par entrer dans les oreilles de Nintendo : la 3DS est morte, et le remake derejoint donc la liste des derniers flops en date. Avec seulement 9.000 ventes au lancement, Famitsu déclare que la firme a écoulé moins de 20 % du stock mis en place.Coté Hardware :Contrairement à la Switch qui accuse une forte baisse dans cette dernière ligne droite, la PlayStation 4 se vend aussi bien que la semaine précédente, ce qui n'empêche pas un très grand écart et une différence de LTD qui fond comme neige au soleil : moins de 700.000 unités séparent maintenant le total des deux machines.