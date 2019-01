Metro Exodus aura son mode photo Metro Exodus aura son mode photo

Ce n'est pas une fonction très habituelle dans les FPS mais Deep Silver et 4A Games tiennent à nous apprendre que Metro Exodus fera partie des élus de cette génération à disposer d'un mode photo, quel que soit le support, même si certains joueurs PC auront l'avantage au niveau des options grâce à une compatibilité avec Ansel (logiciel de capture, propriétaire de Nvidia).



Ajoutons en plus de cela que le titre aura encore l'occasion de faire parler de lui cette semaine avec la promesse d'une nouvelle bande-annonce ce mardi (demain donc) et quelques autres surprises dans les prochains jours.



Metro Exodus sortira le 15 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.