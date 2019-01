Hitman : la compile HD se confirme Hitman : la compile HD se confirme

On le sait et c'est malheureux, Hitman 2 ne semble pas rencontrer un grand succès malgré sa qualité, et il faut croire que IO Interactive savait à l'avance qu'il faudrait sauver les meubles puisque voilà qu'on nous annonce en soutien une Hitman HD Enhanced Edition sur PlayStation 4 et Xbox One.



Prévue pour la semaine prochaine (11 janvier), et uniquement en dématérialisé, cette compilation intégrera Hitman Blood Money et Hitman Absolution, tous deux en 60FPS et en 4K si vous avez un modèle Pro ou X. D'autres améliorations graphiques seront au rendez-vous, notamment sur la gestion ombre/lumière et les textures.