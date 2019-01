SEGA tease l'arrivée de Catherine sur PC SEGA tease l'arrivée de Catherine sur PC

On sait que Catherine Full Body (14 février au Japon) arrivera un jour en occident car déjà confirmé par Atlus, au moins sur PlayStation 4, et reste donc à savoir « quand ».



Dans le même temps, l'organisme de classification australien a justement listé un certain Catherine Classic, qui devrait apparemment correspondre à l'arrivée de la licence sur PC : SEGA vient lui-même de teaser la chose en postant sur la page Steam de Bayonetta la photo d'un mouton (animal un peu emblème de Catherine). Loin d'être innocent donc, surtout que l'éditeur avait fait exactement la même chose pour teaser Vanquish sur le même support.



En attendant confirmation, on peut tout de même estimer que vu le titre (« Classic »), cette version de Catherine sur Steam devrait être tirée de l'original sorti à l'époque sur PS3 & 360.