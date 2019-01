Charts UK : les 20 plus gros succès de 2018 Charts UK : les 20 plus gros succès de 2018

Après avoir surtout parlé du hardware, Chart-Track amorce maintenant sur les ventes de jeux (en boîte) sur la totalité de l'année 2018, allant même jusqu'à nous offrir -ô miracle- de vrais chiffres dans un top 20 que voici :



1. FIFA 19 : 1.889.401

2. Red Dead Redemption 2 : 1.757.212

3. Call of Duty : Black Ops 4 : 1.172.855

4. Spider-Man : 676.621

5. Mario Kart 8 Deluxe : 458.675



6. Far Cry 5 : 434.133

7. Crash Bandicoot Trilogy : 430.551

8. God of War : 399.395

9. Forza Horizon 4 : 392.960

10. FIFA 18 : 351.788



11. GTA V : 339.805

12. Spyro Reignited Trilogy : 333.725

13. Battlefield V : 313.100

14. Assassin's Creed Odyssey : 305.937

15. Super Smash Bros Ultimate : 284.155



16. Super Mario Odyssey : 240.710

17. Call of Duty WWII : 230.576

18. Pokémon Let's Go Pikachu : 227.767

19. Shadow of the Tomb Raider : 226.125

20. Fallout 76 : 218.534



A noter que :

- Si on combine les versions Pikachu et Evoli, Pokémon Let's Go passe 11ème.

- Mario Kart 8 Deluxe s'est plus vendu en 2018 qu'en 2017.

- En comptant le dématérialisé, FIFA 19 est à plus de 2,5 millions.