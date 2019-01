Fumoto : l'après-Downwell sans Nintendo

Il y a trois ans sortait, un petit rogue-like particulièrement addictif, poussant Nintendo à recruter son unique créateur Ojiro Fumoto qui a depuis eu le temps de travailler sur... on ne sait quoi, et ça n'a plus d'importance de toute façon.Car seulement un an après son recrutement, l'homme annonce déjà avoir fait ses valises pour redevenir indépendant, estimant que son expérience aux cotés de Big N fut « incroyable » mais souhaite au final continuer à travailler sur ce dont il a envie, donc probablement sans pression au-dessus de lui.Fumoto déclare d'ailleurs qu'il lancera dans son coin son nouveau projet dans le courant de l'année, tandis que Devolver se chargera de proposer ce mêmesur Switch dès le 31 janvier.