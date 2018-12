[Rumeur] Level-5 subirait depuis quelques années un exode de ses développeurs [Rumeur] Level-5 subirait depuis quelques années un exode de ses développeurs

Prochains gros projets de Level-5, Yo-Kai Watch 4 (Switch), Inazuma Eleven Ares (PS4/Switch) et Megaton Musashi (aucun support annoncé) se font attendre depuis un moment, les deux premiers étant même prévus un temps pour cette fin d'année avant d'apprendre que le quatrième Yo-Kai Watch filerait vers le printemps tandis que Inazuma se contente désormais d'un vague 2019.



Pour le big boss Akihiro Hino, cela est lié à une volonté de proposer le meilleur résultat possible aux fans. Pour le site japonais News Nifty qui a ses sources, il y aurait une autre raison bien moins avouable : Level-5 subirait depuis quelques années un exode « massif » de développeurs, occasionnant des équipes de plus en plus réduites, avec les évidents reports qui vont avec.



Le site n'a pas encore évoqué la raison de ces nombreux départs, mais cela explique probablement pourquoi on n'a absolument aucune nouvelle du fameux « AAA mystère » destiné à fêter les 20 ans du studio.